Переговоры с россией и планы Украины: ключевые тезисы из интервью Зеленского

Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским журналистам во время телемарафона 5 апреля. Во время него Зеленский прокомментировал возможность переговоров с путиным, вероятность вступления Беларуси в войну, а также дальнейшие планы Украины.

"Телеграф" собрал все главные месседжи украинского президента.

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О том, что он будет считать победой в войне с россией: Не потерять суверенитет, не потерять сотни тысяч человек, отсрочка вопроса возвращения Крыма, Донбасс — наша территория, возвращение России на позиции по состоянию на 23 февраля

О встрече с Путиным: Проще сказать – давайте ни о чем не будем говорить. Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом… И при этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться, найти выход и не потерять свою территорию. Но возможно, ее (встречи с Путиным, — прим.ред ) не будет.

О вероятности вступления Беларуси в войну с Украиной: Мы можем с вами смотреть на того самого Лукашенко… ракеты летели от него. И он прекрасно это знает, прекрасно это понимает. Но мы видим, что какие-то шаги он делал, чтобы не вступить в войну. Не факт, что он не вступит. Мы этого не знаем до конца, война не закончилась. Но тем не менее, ему надо смотреть на народ свой. И народ Беларуси против войны с Украиной.

О будущем и гарантиях безопасности Украины: Зеленский с сожалением констатирует, что абсолютно либеральной, как это задумывалось изначально, Украина не сможет быть в будущем. Потому что само общество будет требовать большей защиты. В Украине, считает политик, минимум следующие 10 лет будут направлены на еще большее укрепление, а также развитие защитных технологий.

О вступлении в НАТО: Если завтра нам серьезно предложат, будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь

О демилитаризации и денацификации: Мы им сказали, что о демилитаризации и денацификации забудьте, мы об этом даже говорить не будем. Денацификации мы можем сами требовать от вас, а демилитаризация – мы не воспринимаем эту историю

О Мариуполе: Военная деоккупация Мариуполя сейчас очень сложна. И наши ребятам это прекрасно знают. Есть договоренности с Эрдоганом, что из города могут вывезти убитых и раненых украинских военных — по суше в Бердянск, а оттуда морем. Ждем ответа на это предложение от путина

О возвращении Донбасса: Стратегия возвращения Донбасса должна быть очень тщательно продумана, в противном случае это может привести к гибели сразу 40-50 тысяч украинских военных.

Напомним, ранее в сети показали, как Владимир Зеленский изменился за 40 дней войны.