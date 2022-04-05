Зеленский озвучил число убитых россиянами в Буче: "Такого не было даже во время нацистской оккупации"

В настоящее время в Буче нашли более 300 убитых украинцев, но поисковые работы в городе еще не закончились

Украина начала расследование всех зверств оккупантов в городах Киевской области, которые временно находились под их контролем.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогам 4 апреля.

"Мы только начали расследование всего того, что натворили оккупанты. На это время в одной лишь Буче известно о более чем 300 убитых и замученных людях. Вероятно, что перечень жертв будет намного большим, когда будет проверен весь город", — сказал он.

Он отметил, что в настоящее время город уже выглядит чуть иначе, так тела убитых с улиц уже убрали, но их все еще можно найти во домах и дворах.

Кроме того, Зеленский отметил, что в настоящее время уже известно, что в некоторых других городах количество погибших от действий россиян может быть еще выше. В частности, среди таких он назвал Бородянку.

По его словам, в некоторых из освобожденных сел оккупанты делали такое, что местные жители не видели даже во время нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Глава государства подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы установить личности всех ответственных за зверства. Притягивать их к ответственности наша страна будет совместно с Международным уголовным судом.

Как сообщалось ранее, 2 апреля 2022 года мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи были буквально "усеяны телами".

Стоит отметить, что тема массовых расстрелов в Буче стала главной для мировых СМИ, многие издания поставили фото из города на обложки свежих выпусков.