От россии отказались даже ее защитники в ООН

рф становится токсичным даже для тех, кто ей помогал

россия, напавшая на Украину и устроившая геноцид в Буче, Ирпене и других городах нашей страны, осталась без правозащитников в Международном суде ООН. Как передает "Телеграф", об этом рассказала первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook во вторник, 5 апреля.

По словам Джапаровой, адвокаты россии в Международном суде ООН больше не желают продолжать сотрудничество со страной, не соблюдающей нормы права. Речь идет и об участии адвокатов по делам, которые начала Украина против россии.

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В МИДе приводят отрывки из открытого письма в рф ученого мирового масштаба, профессора международного права Парижского университета Алана Пелле. Тот до начала полномасштабного вторжения российских войск на украинские земли был адвокатом россии в Международном суде ООН.

"Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, так цинично его попирающее государство, – цитирует письмо правозащитника Джапарова. — Смертоносная атака россии… растоптала принципы международного права, которые признаются всем цивилизованным сообществом".

По мнению Джапаровой, даже те, кто оставался в сотрудничестве со страной-агрессором, поняли, что россия стала токсичной даже для них.

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны Запада по соображениям безопасности одна за другой высылают десятки российских дипломатов. Одними из последних, кто приказал дипломатам из россии покинуть пределы страны, стали Дания и Италия.