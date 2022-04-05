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Від росії відмовилися навіть її захисники в ООН

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Міжнародний суд ООН Новина оновлена 05 квітня 2022, 18:14
Міжнародний суд ООН

рф стає токсичною навіть для тих, хто їй допомагав

росія, яка напала на Україну і влаштувала геноцид у Бучі, Ірпені та інших містах нашої країни, залишилася без правозахисників у Міжнародному суді ООН. Як передає "Телеграф", про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 5 квітня.

За словами Джапарової, адвокати росії у Міжнародному суді ООН більше не бажають продовжувати співробітництво з країною, яка не дотримується норм права. Йдеться і про участь адвокатів у справах, які розпочала Україна проти рф.

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У МЗС наводять уривки з відкритого листа до рф науковця світового масштабу, професора міжнародного права Паризького університету Алана Пелле. Той до початку повномасштабного вторгнення російських військ на українські землі був адвокатом росії у Міжнародному суді ООН.

"Неможливо представляти на майданчиках, присвячених застосуванню права, державу, яка так цинічно його зневажає, – цитує лист правозахисника Джапарова. — Смертоносна атака росії… розтоптала принципи міжнародного права, які визнаються усім цивілізованим співтовариством".

На думку Джапарової, навіть, хто лишався у співпраці з країною-агресором, зрозуміли, що росія стала токсичною навіть для тих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Заходу з міркувань безпеки одна за одною висилають десятки російських дипломатів. Одними з останніх, хто наказав дипломатам з рф покинути межі країни, стали Данія та Італія.

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#ООН #Росія
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