В украинском городе переименуют десятки "русских" улиц: назовут именами Героев

Часть улиц назовут именами украинских военных.

В городе Мукачево Закарпатской области изменят название десятков улиц, скверов, площадей и переулков. Речь идет о переименовании 90 топонимов, которые названы в честь русских и советских деятелей политики, литературы и искусства.

Как сообщила пресс-служба Мукачевского горсовета, такое решение принял городской голова Андрей Балога.

"С целью отметить подвиг, массовый героизм граждан, проявленный в защите городов во время отпора агрессии россии было рассмотрено обращение о переименовании улиц Мукачево и сел общины, содержащих русские и советские названия. Речь идет о более чем 60 улицах в городе и 18 улицах в 10 селах городской территориальной громады", — говорится в сообщении.

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Соответствующую инициативу уже обсудили на комиссии по сохранению исторического наследия. Улицы предлагают назвать в честь погибших в российско-украинской войне Героев или в честь выдающихся деятелей Мукачево, Закарпатья, Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядят улицы украинского Мариуполя, практически с начала полномасштабного российского вторжения россии в Украину месяц назад находится под огнем оккупантов.