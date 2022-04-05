Укр

В россии после заявлений Зеленского грозят срывом переговоров: подробности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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сергей лавров Новость обновлена 05 апреля 2022, 21:29
сергей лавров

Глава МИД рф злится из-за того, что в Украине нет нацизма

Глава МИД рф сергей лавров заявил, что если руководство Украины не будет решать вопросы о "денацификации и демилитаризации", а также не будет обсуждать вопрос о "восстановления прав русского языка", то это поставит на паузу дальнейший ход переговорного процесса. При этом, лавров призвал Киев "осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройства, за обеспечение следование всем принципам устава ООН".

Об это лавров сказал в эфире телеканала "Россия 24".

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"Если они по-прежнему будут заявлять, что проблем с правами русского населения и с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса", — заявил глава МИД рф.

Напомним, что у кровавого диктатора путина не исключают вероятности личных переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса прекращения войны в Украине.

Самого путина недавно президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "бункерным разжигателем войны", отметив, что сотрудничество с россией стало невозможным.

Теги:
#Украина #Россия #Сергей Лавров #Владимир Зеленский
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