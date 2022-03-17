Журналист и путешественник Евгений Ихельзон озвучил свое мнение по поводу истинных планов войны путина против Украины

Война возникла не на пустом месте, хотя и не была спровоцирована Украиной.

Россия в 2014 помогла сковырнуть Януковича, после того, как он, видимо, отказался утопить в крови Майдан.

Если бы он не струсил, то Путин получил бы всю Украину еще в 2014.

Поскольку Янукович сбежал, включился сценарий аннексии Крыма и псевдовосстаний в различных регионах Украины.

Если вы помните, то попытки сменить режим и организовать "Республики" были в Харькове, Херсоне, Днепре, Запорожье, Одессе.

Поскольку Донецк и Луганск были ближе к границе, Россия смогла завезти туда "революционеров", а после, когда понадобилось подкрепление, прислали Гиркина и архаровцев, а потом уже и армию "шахтеров и металлургов".

Во всех остальных регионах пропутинцы потерпели поражение, но их, к сожалению, не сажали пожизненно, не линчевали, не убивали. Единственный инцидент произошел случайно, в Одессе, где сгорели в пожаре 52 человека, многие их которых были агентами РФ.

Дальше АТО, минские соглашения, установившаяся линия фронта, которая держалась 8 лет с минимальными жертвами и редкими обострениями.

За это время РФ подготовила новую военную операцию, в качестве мести за неудавшуюся Новороссию, ее цель — вся Украина, насильственный захват территории, смена власти на пророссийскую, физическое очищение от любых неугодных режиму граждан, ликвидация любых проявлений "украинства" и "европейскости".

Все эти лозунги о денацификации, демилитаризации — это прикрытие, которое продается безмозглому российскому плебсу и далеким от наших проблем европейцам, не имеющим границ с Украиной.

Промежуточные итоги — фуфло всему миру продать не удалось, блицкрига не получилось, мир помогает Украине, российская армия завязла и не может показать результаты, которых желает обезумевший вождь.

Факт, что в воспаленном мозгу Путин все интеграционные проекты России не могут существовать без присоединения Украины тем или иным способом, и он не отступит без внешнего удара.

Дальше, отвлекаясь от исторического экскурса, я все-таки полагаю, что без уничтожения или отстранения нынешнего главы РФ ситуация не разрешится. Именно это и является наименее болезненным условием для наступления новой реальности — новой архитектуры безопасности в Евразии.