Укр

"Денацификацию не обсуждаем": Зеленский объяснил позицию по русскому языку на переговорах с рф

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
82
Владимир Зеленский Новость обновлена 27 марта 2022, 20:27
Владимир Зеленский

В воскресенье, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский во время интервью российским СМИ рассказал о своем отношении к "денацификации", которая является одной из "целью" полномасштабного вторжения рф в Украину.

Полная версия интервью Зеленского РосСМИ доступна на YouTube-канале "Офіс Президента України".

По словам Зеленского, Киев на переговорах с Москвой вообще не обсуждает вопросы "денацификации и демилитаризации", ведь это "совсем непонятные вещи".

"Наша сторона сказала, что фраз о "демилитаризации" и "денацификации" не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют", — заявил Зеленский.

Новость дополняется…

Давид Арахамія
Украина
Новый раунд переговоров Украины и россии пройдет в Турции - названы даты
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Давид Арахамія
Новый раунд переговоров Украины и россии пройдет в Турции - названы даты
Дата публикации
Категория
Чернобыль
В зоне ЧАЭС горят 10 тыс. гектаров леса: Украина бьет тревогу
Дата публикации
Категория
Эммануэл Макрон
Макрон одернул Байдена за жесткое слово в адрес путина
Дата публикации
Категория
Приближенный к Кадырову Геремеев называется возможным убийцей Немцова
Кадыров "спалил" под Мариуполем своего любимчика, подозреваемого в убийстве Немцова: что известно о Руслане Геремееве
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 27 марта
Война — день 32: Украина возвращает свои территории, а россия перебросила в Мелитополь свои войска из Грузии