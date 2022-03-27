"Денацификацию не обсуждаем": Зеленский объяснил позицию по русскому языку на переговорах с рф

В воскресенье, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский во время интервью российским СМИ рассказал о своем отношении к "денацификации", которая является одной из "целью" полномасштабного вторжения рф в Украину.

Полная версия интервью Зеленского РосСМИ доступна на YouTube-канале "Офіс Президента України".

По словам Зеленского, Киев на переговорах с Москвой вообще не обсуждает вопросы "денацификации и демилитаризации", ведь это "совсем непонятные вещи".

"Наша сторона сказала, что фраз о "демилитаризации" и "денацификации" не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют", — заявил Зеленский.

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