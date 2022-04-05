Российские оккупанты пытаются наступать с юго-востока: где сейчас горячее всего

Оккупанты пытаются установить полный контроль над Мариуполем.

На 41-й день полномасштабного вторжения россии в Украину противник осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства.

Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 5 апреля, сообщает "Телеграф".

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Российские оккупанты продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

В направлении Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. Также, силами в батальонную тактическую группу 1-го танкового полка наступал в направлении на населенный пункт Сулиговка, успеха не имел.

На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива. Российские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по городу Мариуполю.

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива, враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуры.

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасное, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка второй противник проводил штурмовые действия, успеха не имел.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне на территории Украины.

Отметим, что согласно картам боевых действий на 5 апреля, российские оккупанты после вывода войск из Киевской, Черниговской и Житомирской областей сосредоточили свои усилия в направлении Донбасса, однако не могут добиться там каких-либо заметных успехов.