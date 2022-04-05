Укр

Ашан на второй месяц войны таки уходит из россии

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
244
Ашан на второй месяц войны таки уходит из россии Новость обновлена 05 апреля 2022, 14:26

В компании отметили, что магазины в россии уже убыточны.

Французская сеть супермаркетов Ашан спустя 40 дней войны россии с Украиной решила уйти с рынка страны-агрессора и прекратила инвестиции и поставки в рф, изолировав российский офис. Отметим, что ранее генеральный директор сети Ив Клод "прикрывался" помощью украинским беженцам, объясняя продолжение работы магазина в рф.

Об завершении работы сети магазинов в рф говорится в сообщении украинского офиса компании.

"С первых дней войны компания Ашан Украина осудила вооруженную агрессию россии. Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем – головной офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в рф" — говорится в сообщении.

Что значит для россии прекращение инвестици и поставок Ашана:

  • Не будут открываться новые магазины.
  • Не будут ремонтироваться существующие магазины.
  • Не будет осуществляться поддержка ИТ-технологий и проектов.
  • Не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.д.
  • Не будут поставляться импортные товары в РФ — а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля…

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции. В отношении российских политиков, олигархов и членов их семей вводятся персональные санкции.

Также многие компании решили уйти из россии, свернув или сократив бизнес. И список таких компаний продолжает неуклонно расти.

Помимо этого, россия становится нежелательным партнером для бизнеса не только для США и европейских компаний, а и для китайского рынка.

Теги:
#Санкции #Ашан
В россии не скрывают, что хотят тотально уничтожать украинцев
Политика
Что россия "должна сделать" с Украиной: 7 главных тезисов скандальной статьи и реакция украинцев
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В россии не скрывают, что хотят тотально уничтожать украинцев
Что россия "должна сделать" с Украиной: 7 главных тезисов скандальной статьи и реакция украинцев
Дата публикации
Категория
ЕС пока продолжит покупать газ из рф
ЕС готовит энергетический удар по россии, но отказываться от нефти и газа пока не планирует - Bloomberg
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Переговоры с россией и планы Украины: ключевые тезисы из интервью Зеленского
Дата публикации
Категория
Российских дипломатов подозревают в шпионаже
Еще две европейские страны высылают десятки дипломатов рф
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 5 апреля
Война — день 41: мир осуждает россию за резню в Буче, но оккупанты продолжают убивать украинцев