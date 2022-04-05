Ашан на второй месяц войны таки уходит из россии

В компании отметили, что магазины в россии уже убыточны.

Французская сеть супермаркетов Ашан спустя 40 дней войны россии с Украиной решила уйти с рынка страны-агрессора и прекратила инвестиции и поставки в рф, изолировав российский офис. Отметим, что ранее генеральный директор сети Ив Клод "прикрывался" помощью украинским беженцам, объясняя продолжение работы магазина в рф.

Об завершении работы сети магазинов в рф говорится в сообщении украинского офиса компании.

"С первых дней войны компания Ашан Украина осудила вооруженную агрессию россии. Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем – головной офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в рф" — говорится в сообщении.

Что значит для россии прекращение инвестици и поставок Ашана:

Не будут открываться новые магазины.

Не будут ремонтироваться существующие магазины.

Не будет осуществляться поддержка ИТ-технологий и проектов.

Не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.д.

Не будут поставляться импортные товары в РФ — а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля…

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции. В отношении российских политиков, олигархов и членов их семей вводятся персональные санкции.

Также многие компании решили уйти из россии, свернув или сократив бизнес. И список таких компаний продолжает неуклонно расти.

Помимо этого, россия становится нежелательным партнером для бизнеса не только для США и европейских компаний, а и для китайского рынка.