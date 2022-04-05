Ашан на второй месяц войны таки уходит из россии
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В компании отметили, что магазины в россии уже убыточны.
Французская сеть супермаркетов Ашан спустя 40 дней войны россии с Украиной решила уйти с рынка страны-агрессора и прекратила инвестиции и поставки в рф, изолировав российский офис. Отметим, что ранее генеральный директор сети Ив Клод "прикрывался" помощью украинским беженцам, объясняя продолжение работы магазина в рф.
Об завершении работы сети магазинов в рф говорится в сообщении украинского офиса компании.
"С первых дней войны компания Ашан Украина осудила вооруженную агрессию россии. Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем – головной офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в рф" — говорится в сообщении.
Что значит для россии прекращение инвестици и поставок Ашана:
- Не будут открываться новые магазины.
- Не будут ремонтироваться существующие магазины.
- Не будет осуществляться поддержка ИТ-технологий и проектов.
- Не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.д.
- Не будут поставляться импортные товары в РФ — а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля…
Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции. В отношении российских политиков, олигархов и членов их семей вводятся персональные санкции.
Также многие компании решили уйти из россии, свернув или сократив бизнес. И список таких компаний продолжает неуклонно расти.
Помимо этого, россия становится нежелательным партнером для бизнеса не только для США и европейских компаний, а и для китайского рынка.
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