Ашан на другий місяць війни таки йде з росії

У компанії зазначили, що магазини у росії вже збиткові.

Французька мережа супермаркетів Ашан через 40 днів війни росії з Україною вирішила піти з ринку країни-агресора і припинила інвестиції та постачання в рф, ізолювавши російський офіс. Зазначимо, що раніше генеральний директор мережі Ів Клод "прикривався" допомогою українським біженцям, пояснюючи продовження роботи магазину в росії.

Про завершення роботи мережі магазинів у рф йдеться у повідомленні українського офісу компанії.

"З перших днів війни компанія Ашан Україна засудила збройну агресію росії. Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів — головний офіс прийняв рішення: згорнути інвестиції та припинити постачання в рф" — йдеться у повідомленні.

Що означає для росії припинення інвестиції та постачання Ашана:

Не відкриватимуться нові магазини.

Не ремонтуватимуться існуючі магазини.

Не здійснюватиметься підтримка ІТ-технологій та проєктів.

Не оновлюватиметься ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне тощо.

Не поставлятимуться імпортні товари до рф — а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю…

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на найпотужніші санкції. Щодо російських політиків, олігархів та членів їхніх сімей запроваджуються персональні санкції.

Також багато компаній вирішили піти з рф, згорнувши або скоротивши бізнес. І перелік таких компаній продовжує неухильно зростати.

Крім цього, росія стає небажаним партнером для бізнесу не тільки для США та європейських компаній, а й для китайського ринку.