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OLX йде, "Ашан" залишається — в компанії пояснили, чому не припинили роботу в Росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Ашан позицію не змінює і залишається в Росії Новина оновлена 27 березня 2022, 07:39
Ашан позицію не змінює і залишається в Росії

Компанія прикривається турботою про українських біженців

У світлі військової агресії росії проти України, багато компаній вирішили піти з країни тим чи іншим чином згорнувши або скоротивши бізнес в рф. Але частина європейських компаній, попри масовість тенденції та заклики української влади не спонсорувати війну проти України, вирішила залишитися та продовжити роботу. Серед них, зокрема, "Ашан".

Генеральний директор Auchan Ів Клод в інтерв’ю Journal du Dimanche заявив, що компанія забезпечуватиме виконання своєї головної місії — "годувати населення цих двох країн" і хоче зберегти співробітників. Відхід із росії він назвав неймовірним з людської точки зору. Нібито доведеться звільнити кілька десятків тисяч людей.

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При цьому він зазначив, що українських біженців компанія підтримує і допомагає співробітникам, які переїхали з роботою, а людям з гігієнічними наборами і харчовими продуктами, також надається матеріальна підтримка.

Іншою європейською компанією, що затрималася на російському ринку, стала Prosus з Нідерландів. Ця компанія є власником OLX. У росії ж має аналог — Avito. Як не зверталися співробітники української філії компанії із закликами згорнути роботу в росії, в головному офісі не реагували.

Більше того — на російській "дочці" розміщувалися оголошення військового характеру — про наймання солдатів для війни в Україні. Ці оголошення вдалося прибрати, а в головному офісі пообіцяли ретельнішу модерацію.

Напередодні стало відомо, що компанія змінила позицію і Avito стане незалежною компанією зі своїм керівництвом, а OLX припинить роботу в росії. Процес поділу вже розпочався.

Як раніше повідомляв "Телеграф", росія стає небажаним партнером для бізнесу не лише для США та європейських компаній, а й для китайського ринку.

Теги:
#Компанії #Росія #Auchan #OLX
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