Китайські компанії вже викреслили росію зі своїх планів: подробиці

Товари з Китаю до Європи почали доставляти в обхід росії

Китайські логістичні компанії почали уникати поставок товарів місцевих виробників залізничними коліями через росію та Білорусь.

Про це інформує Bloomberg.

Зазначається, що більше мільйона контейнерів, які повинні були вирушити до Європи залізницею через територію росії, тепер будуть відправлені морем довшими і більш витратними маршрутами.

Серед причин такого явища видання наголошує на небезпеці проходження вантажів через райони, що розташовані неподалік місць бойових дій, а також побоювання про те, що в Європі доставлені таким чином вантажі прийняті не будуть. Також є проблема і з митними виплатами, оскільки у росії тепер є проблеми із проведенням розрахунків у доларах та євро.

"У такі часи для компаній важливіше доставляти свої товари, навіть якщо вартість транспортування вища. Для них важливіше зберегти своє виробництво", — сказав транспортний аналітик Ум Кен А із Shinyoung Securities Co. у Сеулі.

У 2021 році потяги перевезли між Китаєм та Європою близько 1,46 млн контейнерів із товарами на суму близько 75 млрд доларів, що становить близько 4% від загального обсягу торгівлі між ними. При цьому поставки залізницею займають до двох тижнів, а морем товари можуть йти близько місяця, проте морський спосіб доставлення все одно обходиться приблизно вдвічі дешевше, ніж поїздами.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну Китай у публічній площині спробував дистанціюватися від кремля. За словами посла КНР у США Циня Гана, ця війна для Китаю не має нічого доброго.

Те саме повторив і голова КНР Сі Цзіньпін після зустрічі з американським президентом Джо Байденом. Водночас у США заявили, що побоювання щодо допомоги Китаю росії все ще не розвіяні.