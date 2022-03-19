У Білому домі незадоволені зустріччю з лідером Китаю: у чому справа

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Автор
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США так і не зрозуміли позиції Китаю щодо росії Новина оновлена 19 березня 2022, 02:15
США так і не зрозуміли позиції Китаю щодо росії

Китайський лідер не зміг розвіяти сумнівів Білого дому.

У США за результатами зустрічі американського президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна не змогли зробити позитивних висновків, попри всі заяви КНР про незацікавленість у російсько-українській війні.

З відповідною заявою виступила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

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За її словами, двогодинні переговори лідерів двох країн не розвіяли побоювань США щодо того, що Китай може бути готовий надати Росії військову чи фінансову підтримку.

"Китай має ухвалити рішення, як він хоче, щоб книги з історії оцінювали його дії", — заявила Псакі.

Також у Білому дому звернули на те, що офіційний Пекін після переговорів обурився та розкритикував санкції, про які американська сторона попередила на випадок, якщо Китай все-таки вирішить допомагати російській владі.

"При введенні всебічних та невибіркових санкцій страждають прості люди", — йдеться у заяві МЗС Китаю.

Варто зазначити, що Китай по завершенню переговорів з США запевнив, що розв'язана росією війна в Україні не відповідає їх інтересам. Однак, чіткої позиції щодо відмови допомагати росіянам Пекін не озвучив.

Раніше повідомлялося, що за даними американських ЗМІ, росія усвідомивши свої проблеми після початку вторгнення в Україну, звернулася за фінансовою та військовою допомогою до Китаю. Однак, майже одразу у Китаї почали заперечувати, що взагалі отримували такий запит від росіян. У США попередили Пекін про наслідки допомоги, на що отримали відповідь від китайських дипломатів, мовляв, у їхніх пріоритетах максимальне зниження напруги та досягнення політичного рішення. Після цього у США припустили, що Китай може піти на поступки росіянам, але таємно і визнавати цього публічно не збирається.

Теги:
#Україна #США #Китай #Росія #Війна #Білий дім
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