Рус

У Китаї заявили, що "не підливатимуть масла у вогонь" у війні росії проти України

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1617
Китай Новина оновлена 16 березня 2022, 07:45
Китай

Пекін "глибоко стурбований і засмучений" ситуацією.

Китай працюватиме над зниженням напруженості і "не підливатиме масла у вогонь" у війні росії проти України.

Про це заявив представник посольства Китаю в Лондоні CGTN.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Китайські дипломати заявили, що пріоритетом Пекіна є пошук вирішення проблеми нинішнього кровопролиття.

"Вкрай важливо максимально знизити напруженість, а не підливати масла у вогонь. Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення, і продовжуватиме грати конструктивну роль у досягненні миру", — йдеться у заяві.

Китай утримався під час голосування в Раді Безпеки ООН, яка закликає росію вивести свої війська з України, і постійно заявляв, що хоча він визнає і поважає суверенітет України, він також розуміє проблеми безпеки, які спонукали москву діяти.

У відповідь на припущення, що приписуються неназваним джерелам у США, про те, що Китай готовий запропонувати військову підтримку росії, прес-секретар заявив, що Вашингтон не заслуговує на довіру, оскільки він неодноразово поширював "фейкові новини" про Китай.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ заявили, що росія попросила Китай підтримати її у війні проти України, надавши військове обладнання та економічну допомогу.

У відповідь на це США заявили, що офіційний Китай чекатимуть великих неприємностей, якщо вони підуть на поступки російській владі.

У свою чергу, влада КНР заявила, що не отримувала прохань від росії надати військову допомогу. У кремлі також заперечують будь-який запит у Китай.

Теги:
#США #Китай #Росія #Війна
Одесити незадоволені спробами росіян прилетіти до них
Одеса
Два винищувачі окупантів збиті на Одещині: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Одесити незадоволені спробами росіян прилетіти до них
Два винищувачі окупантів збиті на Одещині: подробиці
Дата публікації
Категорія
Усю колону нейтралізували за лічені секунди
Відправили за кораблем: ЗСУ ефектно знищили колону росіян на Київщині (відео)
Дата публікації
Категорія
Горить танк ворога з росії
Ювелірна робота: на вокзалі у Тростянці захисники знищили гаубичний дивізіон окупантів (відео)
Дата публікації
Категорія
Українські військові ефективно знищують ворога разом із технікою
Контрнаступ дає плоди: свіжі карти боїв в Україні на 16 березня
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців