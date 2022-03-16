У Китаї заявили, що "не підливатимуть масла у вогонь" у війні росії проти України

Пекін "глибоко стурбований і засмучений" ситуацією.

Китай працюватиме над зниженням напруженості і "не підливатиме масла у вогонь" у війні росії проти України.

Про це заявив представник посольства Китаю в Лондоні CGTN.

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Китайські дипломати заявили, що пріоритетом Пекіна є пошук вирішення проблеми нинішнього кровопролиття.

"Вкрай важливо максимально знизити напруженість, а не підливати масла у вогонь. Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення, і продовжуватиме грати конструктивну роль у досягненні миру", — йдеться у заяві.

Китай утримався під час голосування в Раді Безпеки ООН, яка закликає росію вивести свої війська з України, і постійно заявляв, що хоча він визнає і поважає суверенітет України, він також розуміє проблеми безпеки, які спонукали москву діяти.

У відповідь на припущення, що приписуються неназваним джерелам у США, про те, що Китай готовий запропонувати військову підтримку росії, прес-секретар заявив, що Вашингтон не заслуговує на довіру, оскільки він неодноразово поширював "фейкові новини" про Китай.

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Нагадаємо, раніше американські ЗМІ заявили, що росія попросила Китай підтримати її у війні проти України, надавши військове обладнання та економічну допомогу.

У відповідь на це США заявили, що офіційний Китай чекатимуть великих неприємностей, якщо вони підуть на поступки російській владі.

У свою чергу, влада КНР заявила, що не отримувала прохань від росії надати військову допомогу. У кремлі також заперечують будь-який запит у Китай.