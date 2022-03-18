Глава Китаю зробив важливу заяву щодо України

Чи допомагатиме Китай росіянам ще й досі невідомо.

У Китаї зробили чергову заяву щодо російського воєнного вторгнення в Україну, зазначивши, що такі події не відповідають їхнім інтересам.

Як передає Reuters, про це заявив глава КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з американським президентом Джо Байденом.

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Зазначається, що у ході відеоконференції між двома лідерами країн, Сі Цзіньпін сказав, що відносини між країнами не мають перейти у стадію конфронтації, адже це не відповідає інтересам жодної зі сторін.

"Українська криза — це те, чого ми не хочемо бачити", — цитують Сі Цзіньпіна китайські ЗМІ.

Також лідер КНР додав, що Китай та США повинні спрямувати свої спільні зусилля у правильному напрямку, і обидві сторони мають взяти на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру в усьому світі.

Нагадаємо, що в американських ЗМІ напередодні з’явилася інформація про те, що росія усвідомивши свої проблеми після початку вторгнення в Україну, звернулася за фінансовою та військовою допомогою до Китаю. Також зазначалося, що Москва запросила у Пекіна допомогу у вигляді сухпайків для своїх військових.

Після цього у Білому домі заявили, що Пекіну загрожують серйозні наслідки, якщо він піде на поступки Кремлю та надасть росіянами будь-яку матеріальну підтримку для ведення війни в Україні.

Втім, у Китаї відразу після цього заявили, що не отримували такого запиту від росіян. Крім того, китайські дипломати зазначили, що у їхніх пріоритетах максимальне зниження напруги та досягнення політичного рішення.