Китай дистанціюється від росії: у Пекіні зробили нову заяву про війну путіна проти України

У Пекіні кажуть, що чутки про його підтримку вторгнення росії в Україну є дезінформацією

У Китаї заявляють, що не знали про те, що кривавий диктатор володимир путін готує вторгнення в Україну і не підтримували його намірів.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву посла КНР у США Ціня Гана.

"Всі ці твердження служать лише тому, щоб звалити провину на Китай та облити його брудом", — сказав він.

За його словами, такі чутки є дезінформацією, а сама війна не приносить Китаю нічого доброго.

Крім того, Цинь Ган зазначив, що КНР зробила б "все можливе", щоб запобігти початку війни, якби знала про плани путіна.

"Суверенітет і територіальна цілісність усіх країн, включаючи Україну, повинні шануватися. Законні інтереси безпеки всіх країн повинні сприйматися серйозно. Всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи, повинні бути підтримані", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ напередодні з’явилася інформація про те, що росія усвідомивши свої проблеми після початку вторгнення в Україну, звернувся за фінансовою та збройовою допомогою до Китаю. Також зазначалося, що Москва запросила у Пекіна допомогу у вигляді сухпайків для своїх військових.

Втім, у Китаї відразу після цього заявили, що не отримували такого запиту від росіян. Крім того, китайські дипломати заявили, що у їхніх пріоритетах максимальне зниження напруги та досягнення політичного рішення.