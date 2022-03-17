Китай дистанцируется от россии: в Пекине сделали новое заявление о войне путина против Украины

В Пекине говорят, что слухи о его поддержке вторжения россии в Украину являются дезинформацией

В Китае заявляют, что не знали о том, что кровавый диктатор владимир путин готовит вторжение в Украину и не поддерживали его намерения.

Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на заявление посла КНР в США Циня Гана.

"Все эти утверждения служат лишь тому, чтобы свалить вину на Китай и облить его грязью", — сказал он.

По его словам, подобные слухи являются дезинформацией, а сама война не приносит Китаю ничего хорошего.

Кроме того Цинь Ган отметил, что КНР сделала бы "все возможное", чтобы предотвратить начало войны, если бы знала о планах путина.

"Суверенитет и территориальная целостность всех стран, включая Украину, должны уважаться. Законные интересы безопасности всех стран должны приниматься всерьез. Все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны быть поддержаны", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в СМИ накануне появилась информация о том, что россия осознав свои проблемы после начала вторжения в Украину, обратился за финансовой и оружейной помощью к Китаю. Также отмечалось, что москва запросила у Пекина помощь в виде сухпайков для своих военных.

Впрочем, в Китае сразу после этого заявили, что не получали такого запроса от россиян. Кроме того, китайские дипломаты заявили, что в их приоритетах максимальное снижение напряжения и достижение политического решения.