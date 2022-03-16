В Китае заявили, что "не будут подливать масла в огонь" в войне россии против Украины

Пекин "глубоко обеспокоен и опечален" ситуацией.

Китай будет работать над снижением напряженности и "не будет подливать масла в огонь" в войне россии против Украины.

Об этом заявил представитель посольства Китая в Лондоне, сообщает CGTN.

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Китайские дипломаты заявили, что приоритетом Пекина является поиск решения проблемы нынешнего кровопролития.

"Крайне важно максимально снизить напряженность, а не подливать масла в огонь. Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на достижение политического решения, и будет продолжать играть конструктивную роль в достижении мира", — говорится в заявлении.

Китай воздержался при голосовании в Совете Безопасности ООН, призывающем россию вывести свои войска с Украины, и постоянно заявлял, что, хотя он признает и уважает суверенитет Украины, он также понимает проблемы безопасности, которые побудили москву действовать.

В ответ на предположения, приписываемые неназванным источникам в США, о том, что Китай готов предложить военную поддержку россии, пресс-секретарь заявил, что Вашингтон не заслуживает доверия, поскольку он неоднократно распространял "фейковые новости" о Китае.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Китай может много получить, отказавшись поддерживать россию и путина Журналист и путешественник Евгений Ихельзон озвучил два варианта для Китая по поводу сотрудничества с россией.

Напомним, ранее американские СМИ заявили, что россия попросила Китай поддержать ее в войне против Украины, предоставив военное оборудование и экономическую помощь.

В ответ на это США заявили, что официальный Китай будут ожидать большие неприятности, если они пойдут на уступки российским властям.

В свою очередь, власти КНР заявили, что не получали просьб от россии оказать военную помощь. В кремле также отрицают любой запрос в Китай.