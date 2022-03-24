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Китайские компании уже вычеркнули россию из своих планов: подробности

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Китайские компании уже вычеркнули россию из своих планов: подробности Новость обновлена 24 марта 2022, 02:54

Товары из Китая в Европу начали доставлять в обход россии

Китайские логистические компании начали избегать поставок товаров местных производителей по железнодорожным путям через россию и Беларусь.

Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, что более миллиона контейнеров, которые должны были отправиться в Европу по железной дороге через территорию россии теперь будут отправлены морем по более длинным и затратным маршрутам.

Среди причин такого явления издание отмечает опасность прохождения грузов через районы, расположенные неподалеку от мест боевых действий, а также опасения о том, что в Европе доставленные таким образом грузы приняты не будут. Также есть проблема и с таможенными выплатами, поскольку в россии теперь есть проблемы с проведением расчетов в долларах и евро.

"В такие времена для компаний важнее доставлять свои товары, даже если стоимость транспортировки выше. Для них важнее сохранить свое производство", — сказал транспортный аналитик Ум Кён А из Shinyoung Securities Co. в Сеуле.

В 2021 году поезда перевезли между Китаем и Европой около 1,46 млн контейнеров с товарами на сумму около 75 млрд долларов, что составляет около 4% от общего объема торговли между ними. При этом поставки по железной дороге занимают до двух недель, а по морю товары могут идти около месяца, однако морской способ доставки все равно обходится примерно в два раза дешевле, чем поездами.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину Китай в публичной плоскости попытался дистанцироваться от кремля. По словам посла КНР в США Циня Гана, эта война для Китая не несет ничего хорошего.

То же повторил и председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с американским президентом Джо Байденом. Вместе с тем в США заявили, что опасения относительно помощи Китая россии все еще не развеяны.

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