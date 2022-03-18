Глава Китая сделал важное заявление по Украине

Будет ли Китай помогать россиянам до сих пор неизвестно.

В Китае сделали очередное заявление по поводу российского военного вторжения в Украину, отметив, что такие события не соответствуют их интересам.

Как передает Reuters, об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом.

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Отмечается, что в ходе видеоконференции между двумя лидерами стран Си Цзиньпин сказал, что отношения между странами не должны перейти в стадию конфронтации, ведь это не отвечает интересам ни одной из сторон.

"Украинский кризис — это то, чего мы не хотим видеть", — цитируют Си Цзиньпина китайские СМИ.

Также лидер КНР добавил, что Китай и США должны направить свои общие усилия в правильном направлении, и обе стороны должны взять на себя соответствующую международную ответственность и прилагать усилия для мира по всему миру.

Напомним, что в американских СМИ накануне появилась информация о том, что россия осознав свои проблемы после начала вторжения в Украину, обратилась за финансовой и военной помощью к Китаю. Также отмечалось, что Москва запросила у Пекина помощь в виде сухпайков для своих военных.

После этого в Белом доме заявили, что Пекину грозят серьезные последствия, если он пойдет на уступки Кремлю и предоставит россиянам любую материальную поддержку для ведения войны в Украине.

Впрочем, в Китае сразу после этого заявили, что не получали такого запроса от россиян. Кроме того, китайские дипломаты отметили, что в их приоритетах максимально снижение напряжения и достижение политического решения.