В Белом доме недовольны встречей с лидером Китая: в чем дело

Китайский лидер не смог развеять сомнения Белого дома.

В США по результатам встречи американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина не смогли сделать положительных выводов, несмотря на все заявления КНР о незаинтересованности в российско-украинской войне.

С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Оперативные и правдивые новости о войне с россией читайте в нашем Telegram-канале

По ее словам, двухчасовые переговоры лидеров двух стран не развеяли опасений США по поводу того, что Китай может быть готов оказать россии военную или финансовую поддержку.

"Китай должен принять решение, как он хочет, чтобы книги по истории оценивали его действия", — заявила Псаки.

Также в Белом доме обратили на то, что официальный Пекин после переговоров возмутился и подверг критике санкции, о которых американская сторона предупредила на случай, если Китай все-таки решит помогать российским властям.

"При введении всесторонних и неизбирательных санкций страдают простые люди", — говорится в заявлении МИД Китая.

Следует отметить, что Китай по завершению переговоров с США заверил, что развязанная россией война в Украине не отвечает их интересам. Однако четкой позиции по отказу помогать россиянам Пекин не озвучил.

Ранее сообщалось, что по данным американских СМИ, россия, осознав свои проблемы после начала вторжения в Украину, обратилась за финансовой и военной помощью в Китай. Однако почти сразу в Китае начали отрицать, что вообще получали такой запрос от россиян. В США предупредили Пекин о последствиях помощи, на что получили ответ от китайских дипломатов, мол, в их приоритетах максимальное снижение напряжения и достижение политического решения. После этого в США предположили, что Китай может пойти на уступки россиянам, но тайно признавать этого публично не собирается.