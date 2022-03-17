Падіння в кам’яний вік: західні технологічні компанії масово йдуть з росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 29
З кожним днем все менше компаній хочуть мати справу з рф
Після початку вторгнення росії в Україну багато компаній відмовилися співпрацювати з росіянами, а їхній список продовжує неухильно зростати.
Зокрема, ряд технологічних компаній за останню добу вирішили призупинити свою роботу в країні-агресорі, про що повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.
Серед таких:
- творці корпоративного месенджера Slack почали відключати користувачів із росії;
- Discord, GitHub, Trello незабаром будуть заблоковані в рф;
- SSLs.com більше не видаватиме і підтримуватиме SSL сертифікати в росії та Білорусі;
- Nord Security Business не надаватимуть послуги росіянам, а також не прийматиме платежі від російських банків;
- фінансова компанія MoneyGram більше не обслуговує клієнтів з росії, а також знімає комісію для українців;
- медіагрупа Publicis Groupe зупинила свою діяльність у росії і передала права власності місцевому керівництву;
- бюро інтерактивної реклами IAB відкликає свої ліцензії у росії та Білорусі;
- виробник апаратного та програмного забезпечення Pure Storage зупинив постачання продукції в ці дві країни;
- Games Workshop більше не продаватиме продукцію Warhammer у рф;
- Samsung підтвердив, що не постачатиме продукцію в рф;
- кінокомпанія Paramount приєдналася до бойкоту російського ринку;
- Mozilla прибере російські пошукові системи з браузера Firefox;
- компанія-виробник бездротових засобів зв’язку Qualcomm більше не продаватиме продукцію в росії, а також зробила пожертвування Україні.
Як повідомлялося раніше, через західні санкції російський автовиробник АвтоВАЗ був змушений призупинити виробництво через брак комплектуючих.
- Дата публікації
-
- Категорія
-