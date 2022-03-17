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Падіння в кам’яний вік: західні технологічні компанії масово йдуть з росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ще 15 компаній обмежили свій бізнес у росії Новина оновлена 17 березня 2022, 03:04
Ще 15 компаній обмежили свій бізнес у росії

З кожним днем все менше компаній хочуть мати справу з рф

Після початку вторгнення росії в Україну багато компаній відмовилися співпрацювати з росіянами, а їхній список продовжує неухильно зростати.

Зокрема, ряд технологічних компаній за останню добу вирішили призупинити свою роботу в країні-агресорі, про що повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Серед таких:

  • творці корпоративного месенджера Slack почали відключати користувачів із росії;
  • Discord, GitHub, Trello незабаром будуть заблоковані в рф;
  • SSLs.com більше не видаватиме і підтримуватиме SSL сертифікати в росії та Білорусі;
  • Nord Security Business не надаватимуть послуги росіянам, а також не прийматиме платежі від російських банків;
  • фінансова компанія MoneyGram більше не обслуговує клієнтів з росії, а також знімає комісію для українців;
  • медіагрупа Publicis Groupe зупинила свою діяльність у росії і передала права власності місцевому керівництву;
  • бюро інтерактивної реклами IAB відкликає свої ліцензії у росії та Білорусі;
  • виробник апаратного та програмного забезпечення Pure Storage зупинив постачання продукції в ці дві країни;
  • Games Workshop більше не продаватиме продукцію Warhammer у рф;
  • Samsung підтвердив, що не постачатиме продукцію в рф;
  • кінокомпанія Paramount приєдналася до бойкоту російського ринку;
  • Mozilla прибере російські пошукові системи з браузера Firefox;
  • компанія-виробник бездротових засобів зв’язку Qualcomm більше не продаватиме продукцію в росії, а також зробила пожертвування Україні.

Як повідомлялося раніше, через західні санкції російський автовиробник АвтоВАЗ був змушений призупинити виробництво через брак комплектуючих.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції
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