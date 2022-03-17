Падіння в кам’яний вік: західні технологічні компанії масово йдуть з росії

З кожним днем все менше компаній хочуть мати справу з рф

Після початку вторгнення росії в Україну багато компаній відмовилися співпрацювати з росіянами, а їхній список продовжує неухильно зростати.

Зокрема, ряд технологічних компаній за останню добу вирішили призупинити свою роботу в країні-агресорі, про що повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Серед таких:

творці корпоративного месенджера Slack почали відключати користувачів із росії;

Discord, GitHub, Trello незабаром будуть заблоковані в рф;

SSLs.com більше не видаватиме і підтримуватиме SSL сертифікати в росії та Білорусі;

Nord Security Business не надаватимуть послуги росіянам, а також не прийматиме платежі від російських банків;

фінансова компанія MoneyGram більше не обслуговує клієнтів з росії, а також знімає комісію для українців;

медіагрупа Publicis Groupe зупинила свою діяльність у росії і передала права власності місцевому керівництву;

бюро інтерактивної реклами IAB відкликає свої ліцензії у росії та Білорусі;

виробник апаратного та програмного забезпечення Pure Storage зупинив постачання продукції в ці дві країни;

Games Workshop більше не продаватиме продукцію Warhammer у рф;

Samsung підтвердив, що не постачатиме продукцію в рф;

кінокомпанія Paramount приєдналася до бойкоту російського ринку;

Mozilla прибере російські пошукові системи з браузера Firefox;

компанія-виробник бездротових засобів зв’язку Qualcomm більше не продаватиме продукцію в росії, а також зробила пожертвування Україні.

Як повідомлялося раніше, через західні санкції російський автовиробник АвтоВАЗ був змушений призупинити виробництво через брак комплектуючих.