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"Навіть Пріору не можуть зібрати": російський АвтоВАЗ зупиняє виробництво

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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У автогіганта почалися проблеми з постачанням Новина оновлена 16 березня 2022, 10:18
У автогіганта почалися проблеми з постачанням

Співробітники АвтоВАЗу йдуть у корпоративну відпустку через кризу з постачанням.

Через розгортання бойових дій на українських територіях практично щодня проти росії вводяться дедалі нові санкції. Багато міжнародних компаній відмовилися постачати свої товари в рф, від чого почали страждати російські підприємства. Наприклад, автомобілебудівної компанії "АвтоВАЗ" довелося перенести єдину корпоративну відпустку з літа на квітень через відсутність постачання комплектуючих.

Співробітники автоконцерну мали піти у відпустку з 25 липня по 14 серпня, але через кризу його "зсунули" на період з 4 по 24 квітня. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на заяву компанії.

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"Це рішення дозволить компанії накопичити необхідний запас компонентів для забезпечення стабільнішої роботи підприємств", — зазначили у пресслужбі автовиробника.

Повз цю новину не змогли пройти повз багато користувачів мережі, які відразу ж почали висміювати компанію в нездатності зібрати навіть "Ладу Пріору". Зазначимо, що серед коментарів щодо зупинки роботи "АвтоВАЗу" багато як українців, так і росіян.

Нагадаємо, що "АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі площі компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Америка, Японія та Великобританія оголосили про запровадження нових жорстких санкцій проти російської федерації.

Раніше експерт у питаннях економіки висловив думку, що верхівка влади в росії не відчуває чинних санкцій, і тільки повне ембарго на нафту здатне змусити їх одуматися.

Тим часом влада росії заявила про введення санкцій проти президента США Джо Байдена та інших американських чиновників. У мережі це сприйняли зі сміхом.

Теги:
#Автоваз #Росія
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