Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін розповів у колонці для "Телеграфу", які санкції справді відчує на собі кожен у росії

У вівторок, 15 березня, стало відомо, що країни Євросоюзу погодили четвертий пакет санкцій проти росії за її відкритий напад на Україну.

Він включає торгові обмеження на залізо і сталь, а також заборону на ввезення в рф товарів розкоші.

Ми в Українському інституті майбутнього робили аналіз щодо санкцій, які вже запровадили проти росії. Загальна кількість, яка вже застосована, становить понад 6 тисяч. Але росія до них готувалася. Вони сформовані золотовалютні резерви, є Фонд національного добробуту. Тобто є певна "подушка безпеки".

І, на жаль, країну-агресора поки що не вдарили по слабкому місцю. Російський бюджет критично залежить від експорту нафти, трохи менше – від газу. А російська економіка критично залежить від імпортних комплектуючих. Частково їхнє постачання на російський ринок уже обмежили. А ті ж самі США відмовилися від російської нафти.

Але вони не так багато її закуповували. І поки не буде введено повне ембарго, усіма країнами, на купівлю російської нафти, і штрафні санкції до країн, які її купують, росія почуватиметься досить добре.

Останні 4-5 місяців росіяни шляхом маніпуляцій підняли ціну на газ до космічних значень.

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Також рф є істотним, хоч і не найвпливовішим гравцем, на ринку нафти. І всеосяжне обмеження постачання хоча б російської нафти – стане для агресора найзначнішим ударом. Тому що не так газ, як нафта, є бюджетотворчим експортним продуктом в росії.

Ну а санкції, які вже введені, дадуть ефект не відразу. Він проявлятиметься протягом кількох років. Але, спілкуючись з російськими економістами, я бачу, що верхівці росії не боляче від нинішніх санкцій. Адже вони вводяться саме з прицілом на те, щоби влада одумалася і змінила свою агресивну політику. А їм не боляче.

Ну, а стадо, яким керують ці пастухи, готове зазнавати будь-яких поневірянь, судячи з того, що понад 70% росіян підтримують дії путіна. Вони готові сидіти з голою дупою, розмахуючи прапором і кричачи про велич росії.

Тож санкцій явно мало.

Єдина можливість позбавити кровоносну систему росії ресурсу — ембарго на нафту. Ось тоді це відчує і влада, і кожний росіянин.