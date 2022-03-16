"Даже Приору не могут собрать": российский АвтоВАЗ останавливает производство

Сотрудники АвтоВАЗа уходят в корпоративный отпуск из-за кризиса с поставками.

Из-за развертывания боевых действий на украинских территориях практически каждый день против россии вводятся все новые и новые санкции. Многие международные компании отказались поставлять свои товары в рф, от чего начали страдать российские предприятия. К примеру, автомобилестроительной компании "АвтоВАЗ" пришлось перенести единый корпоративный отпуск с лета на апрель из-за отсутствия поставок комплектующих.

Сотрудники автоконцерна должны были уйти в отпуск с 25 июля по 14 августа, но из-за кризиса его "сдвинули" на период с 4 по 24 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

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"Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий", — отметили в пресс-службе автопроизводителя.

Мимо этой новости не смогли пройти мимо многие пользователи сети, которые сразу же начали высмеивать компанию в неспособности собрать даже "Ладу Приору". Отметим, что среди комментариев по поводу остановки работы "АвтоВАЗа" много как украинцев, так и россиян.

Напомним, что "АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

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