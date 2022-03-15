Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин рассказал в колонке для "Телеграфа", какие санкции действительно почувствует на себе каждый в рф

Во вторник, 15 марта, стало известно, что страны Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против россии за ее открытое нападение на Украину.

Он включает в себя торговые ограничения на железо и сталь, а также запрет на ввоз в рф товаров роскоши.

Мы в Украинском институте будущего делали анализ по санкциям, которые уже ввели против россии. Общее количество, которое уже применено, составляет более 6 тысяч. Но рф к ним готовилась. У них сформированы золотовалютные резервы, есть Фонд национального благосостояния. То есть, имеется определенная "подушка безопасности".

И, к сожалению, страну-агрессора пока не ударили по слабому месту. Российский бюджет критически зависим от экспорта нефти, чуть менее – от газа. А российская экономика критически зависима от импортных комплектующих. Частично их поставки на российский рынок уже ограничили. А те же США отказались от российской нефти.

Но они не так много ее и закупали. И пока не будет введено полное эмбарго, всеми странами, на покупку российской нефти, и штрафные санкции к странам, которые ее покупают, россия будет чувствовать себя достаточно хорошо.

В последние 4-5 месяцев россияне путем манипуляций взвинтили цену на газ до космических значений.

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Также рф является существенным, хоть и не самым влиятельным игроком, на рынке нефти. И всеобъемлющее ограничение поставок хотя бы российской нефти – станет для агрессора самым значительным ударом. Потому что не столько газ, сколько нефть, является бюджетообразующим экспортным товаром в рф.

Ну, а санкции, которые уже введены, дадут эффект не сразу. Он будет проявляться в течение нескольких лет. Но, общаясь с российскими экономистами, я вижу, что верхушке рф не больно от нынешних санкций. А ведь они вводятся именно с прицелом на то, чтобы власть одумалась и изменила свою агрессивную политику. А им не больно.

Ну, а стадо, которым управляют эти пастухи, готово терпеть любые лишения, судя по тому, что более 70% россиян поддерживают действия путина. Они готовы сидеть с голой задницей, размахивая флагом и крича о величии россии.

Так что санкций явно не достаточно.

Единственная возможность лишить кровеносную систему россии ресурса – эмбарго на нефть. Вот тогда это почувствует и власть, и каждый россиянин.