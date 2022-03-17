Укр

Падение в каменный век: западные технологические компании массово уходят из россии

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Еще 15 компаний ограничили свой бизнес в россии Новость обновлена 17 марта 2022, 03:04
Еще 15 компаний ограничили свой бизнес в россии

С каждым днем все меньше компаний хотят иметь дело с россией

После начала вторжения россии в Украину многие компании отказались сотрудничать с россиянами, а их список продолжает неуклонно расти.

В частности ряд технологических компаний за последние сутки решили приостановить свою работу в стране-агрессоре, о чем сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Среди таковых:

  • создатели корпоративного мессенджера Slack начали отключать пользователей из россии;
  • Discord, GitHub, Trello будут вскоре заблокированы в рф;
  • SSLs.com больше не будет выдавать и поддерживать SSL сертификаты в россии и Беларуси;
  • Nord Security Business не будут предоставлять услуги россиянам, а также не будет принимать платежи от российских банков;
  • финансовая компания MoneyGram больше не обслуживает клиентов из россии, а также снимает комиссию для украинцев;
  • медиагруппа Publicis Groupe остановил свою деятельность в рф и передала права собственности местному руководству;
  • бюро интерактивной рекламы IAB отзывает свои лицензии в россии и Беларуси;
  • производитель аппаратного и программного обеспечения Pure Storage остановил поставки продукции в эти две страны;
  • Games Workshop больше не будет продавать продукцию Warhammer в россии;
  • Samsung подтвердил, что не будет поставлять продукцию в рф;
  • кинокомпания Paramount присоединилась к бойкоту российского рынка;
  • Mozilla уберет российские поисковики из браузера Firefox;
  • компания-производитель беспроводных средств связи Qualcomm больше не будет продавать продукцию в россии, а также сделала пожертвование Украине.

Как сообщалось ранее, из-за западных санкций российский автопроизводитель АвтоВАЗ был вынужден приостановить производство из-за нехватки комплектующих.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции
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