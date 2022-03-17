Падение в каменный век: западные технологические компании массово уходят из россии

С каждым днем все меньше компаний хотят иметь дело с россией

После начала вторжения россии в Украину многие компании отказались сотрудничать с россиянами, а их список продолжает неуклонно расти.

В частности ряд технологических компаний за последние сутки решили приостановить свою работу в стране-агрессоре, о чем сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Среди таковых:

создатели корпоративного мессенджера Slack начали отключать пользователей из россии;

Discord, GitHub, Trello будут вскоре заблокированы в рф;

SSLs.com больше не будет выдавать и поддерживать SSL сертификаты в россии и Беларуси;

Nord Security Business не будут предоставлять услуги россиянам, а также не будет принимать платежи от российских банков;

финансовая компания MoneyGram больше не обслуживает клиентов из россии, а также снимает комиссию для украинцев;

медиагруппа Publicis Groupe остановил свою деятельность в рф и передала права собственности местному руководству;

бюро интерактивной рекламы IAB отзывает свои лицензии в россии и Беларуси;

производитель аппаратного и программного обеспечения Pure Storage остановил поставки продукции в эти две страны;

Games Workshop больше не будет продавать продукцию Warhammer в россии;

Samsung подтвердил, что не будет поставлять продукцию в рф;

кинокомпания Paramount присоединилась к бойкоту российского рынка;

Mozilla уберет российские поисковики из браузера Firefox;

компания-производитель беспроводных средств связи Qualcomm больше не будет продавать продукцию в россии, а также сделала пожертвование Украине.

Как сообщалось ранее, из-за западных санкций российский автопроизводитель АвтоВАЗ был вынужден приостановить производство из-за нехватки комплектующих.