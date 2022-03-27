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OLX уходит, "Ашан" остается - в компании объяснили, почему не прекратили работу в россии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ашан позицию не меняет и остается в рф
Ашан позицию не меняет и остается в рф

Компания прикрывается заботой об украинских беженцах

В свете военной агрессии россии против Украины, многие компании решили уйти из страны тем или иным образом свернув или сократив бизнес в рф. Но часть европейских компаний, несмотря на массовость тенденции и призывы украинских властей не спонсировать войну против Украины, решила остаться и продолжить работу. Среди них, в частности, "Ашан".

Генеральный директор Auchan Ив Клод в интервью Journal du Dimanche заявил, что компания будет обеспечивать выполнение своей главной миссии —"кормить население этих двух стран" и хочет сохранить сотрудников. Уход из рф он назвал невообразимым с человеческой точки зрения. Якобы придется уволить несколько десятков тысяч человек.

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При этом он отметил, что украинских беженцев компания поддерживает и помогает переехавшим сотрудникам с работой, а людям с гигиеническими наборами и продуктами питания, также оказывается материальная поддержка.

Другой европейской компанией, задержавшейся на российском рынке стала Prosus из Нидерландов. Эта компания собственник OLX. В россии же владеет аналогом — Avito. Как не обращались сотрудники украинского филиала компании с призывами свернуть работу в рф, в главном офисе не реагировали.

Более того — на российской "дочке" размещались объявления военного характера — о найме солдат для войны в Украине. Эти объявления удалось убрать, а в главном офисе пообещали более тщательную модерацию.

Накануне стало известно, что компания сменила позицию и Avito станет независимой компанией с собственным руководством, а OLX прекратит работу в рф. Процесс разделения уже начался.

Как ранее сообщал "Телеграф", россия становится нежелательным партнером для бизнеса не только для США и европейских компаний, а и для китайского рынка.

Теги:
#Компании #Россия #Auchan #OLX
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