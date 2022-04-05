Введите "мать всех санкций": Кулеба сказал, как Европе ударить по россии
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В Евросоюзе нет единства в вопросе поставок российского газа и нефти.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал остановить импорт энергоносителей из россии, чтобы не допустить появления "новых Буч" в других украинских населенных пунктах.
Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.
Кулеба призвал страны Запада отказаться от российского газа и нефти, ведь таким образом Европы финансирует российскую армию. Министр считает, что данная мера поможет не допустить появления "новых Буч" на территории Украины.
"Чтобы не допустить "новых Буч", введите мать всех санкций: прекратите покупать нефть, газ и уголь у России. Прекратите финансировать путинскую военную машину. Российская экономика – и ее война – остановятся в считанные месяцы. Несколько месяцев затягивания поясов стоят тысячи спасенных жизней ", – заявил Кулеба.
Добавим, что среди стран ЕС нет единства по поводу введения эмбарго на российский газ. В то же время сообщается, что Евросоюз и США готовят новые санкции против россии после зверств армии рф, учиненных в Киевской области.
Напомним, представитель рф при ООН Василий Небензя цинично заявил, что обвинения россии в зверствах в Буче, являются якобы украинской провокацией.
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