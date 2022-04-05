Укр

Введите "мать всех санкций": Кулеба сказал, как Европе ударить по россии

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
426
Дмитрий Кулеба Новость обновлена 05 апреля 2022, 15:28
Дмитрий Кулеба

В Евросоюзе нет единства в вопросе поставок российского газа и нефти.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал остановить импорт энергоносителей из россии, чтобы не допустить появления "новых Буч" в других украинских населенных пунктах.

Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.

Кулеба призвал страны Запада отказаться от российского газа и нефти, ведь таким образом Европы финансирует российскую армию. Министр считает, что данная мера поможет не допустить появления "новых Буч" на территории Украины.

"Чтобы не допустить "новых Буч", введите мать всех санкций: прекратите покупать нефть, газ и уголь у России. Прекратите финансировать путинскую военную машину. Российская экономика – и ее война – остановятся в считанные месяцы. Несколько месяцев затягивания поясов стоят тысячи спасенных жизней ", – заявил Кулеба.

Добавим, что среди стран ЕС нет единства по поводу введения эмбарго на российский газ. В то же время сообщается, что Евросоюз и США готовят новые санкции против россии после зверств армии рф, учиненных в Киевской области.

Напомним, представитель рф при ООН Василий Небензя цинично заявил, что обвинения россии в зверствах в Буче, являются якобы украинской провокацией.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
США продолжают усиливать санкции против россии
Мир
Дефолт все ближе? Поможет ли запрет США по поводу долгов рф остановить путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
США продолжают усиливать санкции против россии
Дефолт все ближе? Поможет ли запрет США по поводу долгов рф остановить путина
Дата публикации
Категория
В россии не скрывают, что хотят тотально уничтожать украинцев
Что россия "должна сделать" с Украиной: 7 главных тезисов скандальной статьи и реакция украинцев
Дата публикации
Категория
ЕС пока продолжит покупать газ из рф
ЕС готовит энергетический удар по россии, но отказываться от нефти и газа пока не планирует - Bloomberg
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Переговоры с россией и планы Украины: ключевые тезисы из интервью Зеленского
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 5 апреля
Война — день 41: мир осуждает россию за резню в Буче, но оккупанты продолжают убивать украинцев