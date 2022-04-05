В Рубежном оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой: власти бьют тревогу

Жителей города призывают не выходить из укрытий.

Во вторник, 5 апреля, российские оккупанты открыли огонь по городу Рубежное и попали в цистерну с азотной кислотой.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.

"Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна! Подготовьте влажные маски для лица" — призвал жителей чиновник.

Отмечается, что азотная кислота очень опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые. Также пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения. Также при отравлениях появляются признаки бронхита, головокружение, сонливость и даже отек легких.

Также Гайдай отметил, что первое, что нужно сделать при попадании азотной кислоты в глаза — это промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду и мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.

Ранее "Телеграф" писал, что несмотря на постоянные обстрелы, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что 24 марта из Луганской области удалось эвакуировать еще 259 человек. Также он показывал во что превратились жилые кварталы в Северодонецке, Рубежном, Новотошковском (Горная община), с.Щедрищево в результате обстрелов российскими оккупантами.