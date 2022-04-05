ЕС готовит энергетический удар по россии, но отказываться от нефти и газа пока не планирует - Bloomberg

Как пишет Bloomberg, Германия и Венгрия сопротивлялись распространению санкций на российский энергетический сектор

Европейский Союз планирует поэтапный отказ от импорта угля из россии в ответ на военные преступления армии рф в Буче и других городах Украины. При этом отказываться от российской нефти и газа ЕС пока не планирует.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

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Так. действия ЕС по российскому углю будут добавлены к пакету шагов, направленных на усиление существующих мер и исправление лазеек, которые уже обсуждались на этой неделе послами ЕС. По словам источников, детали запрета и сроки поэтапного отказа от угля все еще обсуждаются. Ожидается, что Европейская комиссия также предложит запретить въезд в блок большинству российских грузовиков и судов.

Однако при этом, по словам источников, ЕС пока не планирует вводить санкции в отношении нефти или газа, несмотря на сильное давление с целью причинить Москве еще больший экономический ущерб. Как отмечает издание, страны ЕС сильно разделены по поводу следующих шагов, и некоторые правительства продолжают настаивать на том, чтобы на этой неделе был хотя бы сигнал о том, что блок стремится сократить импорт российской нефти, сказал один из источников.

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Как отмечает Bloomberg, некоторые правительства, включая Германию и Венгрию, сопротивлялись распространению санкций на российский энергетический сектор, но информация о том, что отступающие российские войска жестоко убили множество безоружных гражданских лиц, заставили некоторых восточных членов блока вновь усилить эти меры.

Утверждение пакета и запрет на уголь требуют поддержки всех 27 государств-членов.

В рамках того же предложения ЕС стремится расширить экспортный контроль в отношении большего количества технологий, используемых в оборонном секторе и других ключевых отраслях, а также ввести ограничения на продажу оборудования для СПГ. Исполнительный орган ЕС также предлагает добавить еще десятки физических и юридических лиц в свой список лиц и компаний, находящихся под санкциями, включая банки, такие как ПАО Банк ВТБ, которые были отключены от глобальной системы обмена платежными сообщениями SWIFT, но еще не полностью попадают под санкции.

Как сообщал "Телеграф", США также готовят новые санкции против россии из-за резни в Буче. Об их введении могут объявить уже на этой неделе.