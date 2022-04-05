Если не будет мирного соглашения: Арестович рассказал, какой войны тогда ждать

По словам Арестовича, активная фаза войны завершится к середине апреля.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза российского военного вторжения в Украину должна завершиться к середине апреля. В случае если до этого времени стороны не подпишут мирное соглашение — начнется партизанская война.

Такое заявление во вторник, 5 апреля, прозвучало в эфире украинского телемарафона "UA вместе".

По словам Арестовича, развитие после середины апреля может пойти по двум сценариям.

"Активная фаза должна закончиться к середине апреля, а затем начнется партизанка. Мы убьем всех до конца, если они не пойдут на мирное соглашение. Да и наших много погибнет. Поэтому у нас два варианта: добиваем их полностью или мирное соглашение . Посмотрим, что будет и как", — отметил советник главы ОП.

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Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, после победы в войне самыми приоритетными задачами для Украины будут защищенность страны и безопасность. Глава государства подчеркнул, что мы точно станем "великим Израилем" со своим лицом.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой результат войны с Россией украинский президент будет считать неприемлемым.