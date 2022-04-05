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Будем как Израиль, но свой: Зеленский о будущем Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Будем как Израиль, но свой: Зеленский о будущем Украины Новость обновлена 05 апреля 2022, 11:56

Защищенность страны и безопасность в качестве вопроса номер один — вот первоочередные задачи, с которыми Украина будет работать после победы в войне с россией. Такого мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, либеральные взгляды на абсолютно все сферы жизни придется оставить в прошлом.

Такие утверждения главы государства прозвучали во время телемарафона "UA Разом" во вторник, 5 апреля.

Зеленский с сожалением констатирует, что абсолютно либеральной, как это задумывалось изначально, Украина не сможет быть в будущем. Потому что само общество будет требовать большей защиты, больше упора на возможность защищать своих детей и любимых с помощью оружия и т.д.

"Мы не можем говорить о "Швейцарии будущего", — отметил президент. — Наверное, таким наше государство сможет быть через какое-то долгое-долгое время. Но сейчас мы точно станем "большим Израилем", своим, со своим лицом".

Такое сравнение он объяснил глубокой проработкой Израилем безопасности и защиты своего государства. В Украине, считает политик, минимум следующие 10 лет будут направлены на еще большее укрепление, а также развитие защитных технологий. Наибольшее внимание придется сфере разработки оружия, а также IT.

Таймлайн ответа — с 11:01 (не по видео, а по времени дня).

"Государство будет таким, каким его сделала [благодаря войне] российская федерация", — подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что Украина останется демократической, ведь авторитарное государство у нас невозможно. Как минимум потому, что подобная бы страна обязательно проиграла бы рф. Наши же люди, по мнению Владимира Зеленского, знают, что "борются не за портрет".

Добавим, что вопрос членства в НАТО для Зеленского все еще остается весьма серьезным. Он понимает, что пока мы не получаем приглашения в Альянс, но если внезапно оно последует, то мы обязательно им воспользуемся.

Также мы писали о том, будет ли считать президент возвращение войск на позиции до 24 февраля победой для Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Будущее #Президент Украины #Владимир Зеленский
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