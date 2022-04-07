Европарламент поддержал полный отказ от российских нефти и газа

Европейский парламент принял резолюцию с требованием немедленно ввести эмбарго на закупку энергоресурсов из рф

В резолюции, принятой в четверг, 7 апреля, депутаты Европарламента призвали к дополнительным карательным мерам в отношении россии, включая "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа".

Об этом говорится на сайте Европарламента.

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"За" проголосовали 513 евродепутатов, "против" – 22 парламентария, еще 19 воздержались.

В то же время они предлагают создать стратегию отмены санкций против рф, если она восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины и выведет свои войска.

В Европарламенте призывают исключить россию из G20 и других международных организаций, закрыть российским судам вход в порты, отключить все российские банки от SWIFT и арестовать активы российских чиновников и олигархов, связанных с режимом путина.

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Напомним, ранее появлялась информация о том, что новый пакет европейских санкций может ограничить лизинг самолетов, импорт и экспорт изделий из стали и предметов роскоши. Тем временем в Украине подчеркивают – этого мало, и главным санкционным ударом по стране-агрессору должно быть прямое эмбарго на все энергоресурсы, или косвенные меры — закрытие портов для товаров.