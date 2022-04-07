Лидеры G7 показали план давления на россию: в нем семь пунктов
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Санкций против России станет еще больше – они будут как персональными, так и экономическими.
Страны "Большой семерки" намерены ударить очередным пакетом санкций в отношении начавшей войну в Украине России. В новом плане речь идет о запрете поставки в РФ товаров и услуг, отключении банков от GFS, санкциях против оборонного сектора и ряде других ограничений.
Об этом в четверг, 7 апреля, говорится в совместном заявлении стран "Большой семерки".
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Так, план лидеров G7 состоит из следующих 7 пунктов:
- Запрет на новые инвестиции в главные секторы российской экономики, включая энергетику.
- Расширение запретов на поставку в Россию продуктов и услуг, принципиальных для её сохранности, страны и экономики, новые ограничения на закупки продуктов, экспорт которых из России важен для её экономики.
- Дальнейшее отключение российских банков от глобальной денежной системы (GFS).
- Дополнительные санкции против российских госпредприятий, которые выступают драйверами экономики, чтоб они не могли помогать стабилизации.
- Новые персональные санкции против российских элит.
- Дополнительные санкции против оборонного сектора.
- Ускорение планов по снижению зависимости от российских энергоносителей, в том числе постепенное избегание российского угля и снижение зависимости от российской нефти.
Напомним, что 7 апреля депутаты Европарламента призвали к дополнительным карательным мерам в отношении России, включая "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа".
Ранее "Телеграф" сообщал, что 6 апреля Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против россии — ограничения коснутся дочерей Путина и Лаврова, а также Мишустина и Медведева.
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