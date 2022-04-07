Укр

Лидеры G7 показали план давления на россию: в нем семь пунктов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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"Большая семерка" Новость обновлена 07 апреля 2022, 18:53
"Большая семерка"

Санкций против России станет еще больше – они будут как персональными, так и экономическими.

Страны "Большой семерки" намерены ударить очередным пакетом санкций в отношении начавшей войну в Украине России. В новом плане речь идет о запрете поставки в РФ товаров и услуг, отключении банков от GFS, санкциях против оборонного сектора и ряде других ограничений.

Об этом в четверг, 7 апреля, говорится в совместном заявлении стран "Большой семерки".

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Так, план лидеров G7 состоит из следующих 7 пунктов:

  1. Запрет на новые инвестиции в главные секторы российской экономики, включая энергетику.
  2. Расширение запретов на поставку в Россию продуктов и услуг, принципиальных для её сохранности, страны и экономики, новые ограничения на закупки продуктов, экспорт которых из России важен для её экономики.
  3. Дальнейшее отключение российских банков от глобальной денежной системы (GFS).
  4. Дополнительные санкции против российских госпредприятий, которые выступают драйверами экономики, чтоб они не могли помогать стабилизации.
  5. Новые персональные санкции против российских элит.
  6. Дополнительные санкции против оборонного сектора.
  7. Ускорение планов по снижению зависимости от российских энергоносителей, в том числе постепенное избегание российского угля и снижение зависимости от российской нефти.

Напомним, что 7 апреля депутаты Европарламента призвали к дополнительным карательным мерам в отношении России, включая "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 6 апреля Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против россии — ограничения коснутся дочерей Путина и Лаврова, а также Мишустина и Медведева.

Теги:
#Россия #Санкции #План #Большая семерка
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