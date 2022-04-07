Контрнаступление украинской армии на юге и напряжение на востоке: свежие карты боев в Украине
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Аналитики сомневаются в успехе россии на востоке
российская армия окончательно отступила с севера страны и продолжает перебрасывать силы на восточную Украину, включая направление Славянск-Изюм. Такая смена тактики не привела к каким-либо успехам в последние сутки.
Согласно картам The Institute for the Study of War, все военные части рф выведены с Сумщины, а ранее отступившие с Черниговщины и Киевщины направляются в Белгород.
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Мариупольское направление
Город не сдается. россия продолжает штурмовать позиции украинских военных при поддержке авиации и артиллерии.
Южное направление
Украинские войска продолжают освобождать Херсонщину. За минувшие сутки освободили несколько сел, направление фронта как с севера, так и с запада — вдоль побережья Черного моря. В Запорожской области росвойска обстреливают позиции украинских военных. Что касается Одессы, то ранее аналитики сообщали о том, что вероятность высадки российского десанта отсутствует, поскольку россия уже бросила все силы.
Луганское направление
Продолжаются попытки российской армии захватить Попасную и Рубежное, продолжаются обстрелы. Аналитики ожидают передислокации подразделений, развертывания и наступления в ближайшие несколько дней. Вероятно, росвойска попытаются объединить силы с незаконными формированиями на ранее оккупированных территориях. При этом эксперты сомневаются, что столь некачественные новобранцы, как ранее поврежденные и отступившие части, склонят ситуацию на российскую сторону.
Харьковское направление
росвойска на участке Изюм-Славянск не добиваются успеха, но пытаются наступать. От Бражковки, захваченной ранее, они пытались выдвинуться на село Долгенькое. Оно находится в 27 км юго-восточнее Изюма. Его захватить не удалось. На купянском участке армия рф восстановила жд сообщение с россией. Города Харьковской области, включая областной центр продолжают ежедневно обстреливать. Часть региона остается оккупированной.
Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный репортаж последствий российских обстрелов и временной оккупации в Бородянке Киевской области. Отметим, что те военные части, которые устроили резню в Буче, планируют снова вернуть в Украину.