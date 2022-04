Контрнаступление украинской армии на юге и напряжение на востоке: свежие карты боев в Украине

Аналитики сомневаются в успехе россии на востоке

российская армия окончательно отступила с севера страны и продолжает перебрасывать силы на восточную Украину, включая направление Славянск-Изюм. Такая смена тактики не привела к каким-либо успехам в последние сутки.

Согласно картам The Institute for the Study of War, все военные части рф выведены с Сумщины, а ранее отступившие с Черниговщины и Киевщины направляются в Белгород.

В росармии уровень падения морального духа достиг новой отметки — командирам рекомендуют ограничить солдатам доступ в интернет.

Карта боевых действий в Украине 7 апреля (ISW)

Мариупольское направление

Город не сдается. россия продолжает штурмовать позиции украинских военных при поддержке авиации и артиллерии.

Карта боевых действий в Мариуполе (ISW)

Южное направление

Украинские войска продолжают освобождать Херсонщину. За минувшие сутки освободили несколько сел, направление фронта как с севера, так и с запада — вдоль побережья Черного моря. В Запорожской области росвойска обстреливают позиции украинских военных. Что касается Одессы, то ранее аналитики сообщали о том, что вероятность высадки российского десанта отсутствует, поскольку россия уже бросила все силы.

Карта освобождаемых ВСУ территорий Херсонской области (DeepState)

Луганское направление

Продолжаются попытки российской армии захватить Попасную и Рубежное, продолжаются обстрелы. Аналитики ожидают передислокации подразделений, развертывания и наступления в ближайшие несколько дней. Вероятно, росвойска попытаются объединить силы с незаконными формированиями на ранее оккупированных территориях. При этом эксперты сомневаются, что столь некачественные новобранцы, как ранее поврежденные и отступившие части, склонят ситуацию на российскую сторону.

Карта боевых действий в направлении Изюм-Славянск на 7 апреля (ISW)

Харьковское направление

росвойска на участке Изюм-Славянск не добиваются успеха, но пытаются наступать. От Бражковки, захваченной ранее, они пытались выдвинуться на село Долгенькое. Оно находится в 27 км юго-восточнее Изюма. Его захватить не удалось. На купянском участке армия рф восстановила жд сообщение с россией. Города Харьковской области, включая областной центр продолжают ежедневно обстреливать. Часть региона остается оккупированной.

Карта оккупированных и освобожденных населенных пунктов от Харькова до Изюма (DeepState)

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный репортаж последствий российских обстрелов и временной оккупации в Бородянке Киевской области. Отметим, что те военные части, которые устроили резню в Буче, планируют снова вернуть в Украину.