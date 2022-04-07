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Контрнаступление украинской армии на юге и напряжение на востоке: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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российская армия теряет людей и технику
российская армия теряет людей и технику

Аналитики сомневаются в успехе россии на востоке

российская армия окончательно отступила с севера страны и продолжает перебрасывать силы на восточную Украину, включая направление Славянск-Изюм. Такая смена тактики не привела к каким-либо успехам в последние сутки.

Согласно картам The Institute for the Study of War, все военные части рф выведены с Сумщины, а ранее отступившие с Черниговщины и Киевщины направляются в Белгород.

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Карта боевых действий в Украине 7 апреля (ISW)
Карта боевых действий в Украине 7 апреля (ISW)

Мариупольское направление

Город не сдается. россия продолжает штурмовать позиции украинских военных при поддержке авиации и артиллерии.

Карта боевых действий в Мариуполе (ISW)
Карта боевых действий в Мариуполе (ISW)

Южное направление

Украинские войска продолжают освобождать Херсонщину. За минувшие сутки освободили несколько сел, направление фронта как с севера, так и с запада — вдоль побережья Черного моря. В Запорожской области росвойска обстреливают позиции украинских военных. Что касается Одессы, то ранее аналитики сообщали о том, что вероятность высадки российского десанта отсутствует, поскольку россия уже бросила все силы.

Карта освобождаемых ВСУ территорий Херсонской области (DeepState)
Карта освобождаемых ВСУ территорий Херсонской области (DeepState)

Луганское направление

Продолжаются попытки российской армии захватить Попасную и Рубежное, продолжаются обстрелы. Аналитики ожидают передислокации подразделений, развертывания и наступления в ближайшие несколько дней. Вероятно, росвойска попытаются объединить силы с незаконными формированиями на ранее оккупированных территориях. При этом эксперты сомневаются, что столь некачественные новобранцы, как ранее поврежденные и отступившие части, склонят ситуацию на российскую сторону.

Карта боевых действий в направлении Изюм-Славянск на 7 апреля (ISW)
Карта боевых действий в направлении Изюм-Славянск на 7 апреля (ISW)

Харьковское направление

росвойска на участке Изюм-Славянск не добиваются успеха, но пытаются наступать. От Бражковки, захваченной ранее, они пытались выдвинуться на село Долгенькое. Оно находится в 27 км юго-восточнее Изюма. Его захватить не удалось. На купянском участке армия рф восстановила жд сообщение с россией. Города Харьковской области, включая областной центр продолжают ежедневно обстреливать. Часть региона остается оккупированной.

Карта оккупированных и освобожденных населенных пунктов от Харькова до Изюма (DeepState)
Карта оккупированных и освобожденных населенных пунктов от Харькова до Изюма (DeepState)

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный репортаж последствий российских обстрелов и временной оккупации в Бородянке Киевской области. Отметим, что те военные части, которые устроили резню в Буче, планируют снова вернуть в Украину.

Теги:
#Украина #Война #Карты #ВСУ
российская армия теряет людей и технику
Украина
Контрнаступление украинской армии на юге и напряжение на востоке: свежие карты боев в Украине
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