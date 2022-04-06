Укр

Зеленский назвал две причины отступления россиян от Киева

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Зеленский Новость обновлена 06 апреля 2022, 19:57
Владимир Зеленский

рф готовит удар по Донбассу.

Российская армия отступила от Киевской области из-за сильной украинской армии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для турецкого канала Habertürk, передает РБК-Украина.

Зеленский выделил две причины отступления россиян от Киева. Во-первых, президент считает, что украинская армия россиянам не по зубам, а во вторых, что рф меняет тактику и готовится воевать на юго-востоке Украины.

"Они отошли, потому что у нас мощная армия, или они отошли, потому что это смена тактики? Мы считаем, что это и первое, и второе. Первое — они не выдержали, не смогли давить на нас больше. А второе, они действительно рассчитывают сражаться за Донбасс, за временно оккупированный восток Украины и будут бои на юге", — заявил Зеленский.

Напомним, власти Венгрии заявили, что их страна готова стать площадкой для переговоров между Москвой и Киевом. Зеленский призвал рф не затягивать с переговорами. А 5 апреля глава МИД рф Сергей Лавров рассказал, что мирные переговоры под угрозой из-за риторики украинских властей.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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