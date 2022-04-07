Горно-штурмовая бригада ВСУ на Луганщине отбросила россиян: видео с передовой

Российские солдаты деморализованы.

В Луганской области, в которой мирные жители страдают от постоянных обстрелов со стороны армии рф, ВСУ отбросили оккупантов от города Кременная.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, показав видео боев.

"Видео одного боя. Российских захватчиков в Луганской области "кусаем" и "бьем", пусть "валят отсюда подальше". Горные штурмовики успешно атакуют врага и отбросили захватчиков в 6-10 км от города Кременная. Испуганный и деморализованный враг сверкал пятками, оставив на украинской земле свою технику и оружие. Пусть радуются те, кому удалось сбежать!", — сообщили в Генштабе ВСУ.

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Напомним, 7 апреля на 43-й день полномасштабного вторжения рф в Украину россию убрали из Совета ООН по правам человека. Кроме того, в четверг лидеры стран Большой семерки показали план давления на рф, который включает в себя семь пунктов. К слову, в ВСУ рассказали, ждать ли нового наступления на Киев. В Днепре призвали жителей по возможности эвакуироваться в сторону западных областей Украины. В ближайшее время ожидается, что захватчики нанесут мощный удар по Донбассу.