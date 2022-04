Военный обозреватель и главред "Апострофа" Денис Попович эксклюзивно для "Телеграфа" дал прогноз, каким будет итог войны в Украине

И сводки Генштаба ВСУ, и военные обозреватели The Institute for the Study of War говорят о том, что в ближайшие дни нас ожидает масштабное сражение на всей протяженности фронта от Харькова до Мариуполя. Его уже сейчас называют Битвой за Донбасс. Целью российской армии в этом сражении будет окружение украинской группировки в зоне ООС.

Целью украинской армии будет – срыв этих планов, а также нанесение противнику максимально возможного ущерба, который сделает бесперспективным для России продолжение этой войны. Результаты этого сражения сформируют повестку дня и позицию сторон на мирных переговорах.

Совершенно однозначно, исход войны будет решаться на полях сражения – и этим полем, после того, как российская армия проиграла Битву за Киев, становится восток Украины и Донбасс.

