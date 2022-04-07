Укр

Британия отправит Украине бронированные автомобили: в чем они могут помочь ВСУ

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Mastiff Новость обновлена 07 апреля 2022, 10:31
Mastiff

Бронированные патрульные машины помогут совершать рейды на контролируемую россией территорию.

Великобритания увеличивает помощь Украине, считая, что следующие три недели будут решающими для определения результата российско-украинской войны. Так, Министерство обороны планирует отправить в Украину бронированные автомобили типа Mastiff и Jackal.

Как сообщает The Times, бронетехника поможет украинским силам продвигаться дальше в российские рубежи.

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Отметим, что Mastiff — это тяжелобронированная патрульная машина полного привода, может перевозит восемь военнослужащих плюс два члена экипажа. Автомобиль подходит для дорожного патрулирования и колонн. Имеет максимальную скорость 90 км/ч, вооружен новейшими оружейными системами, включая 7,62-мм пулемет общего назначения, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет или 40-мм автоматический гранатомет.

Автомобили вроде Jackal могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Издание отмечает, что дальнейшая поддержка Великобритании включает противотанковые и зенитные ракеты. Также сообщается, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения учений.

Напомним, ранее Великобритания вместе с союзниками решила предоставить Украине больше летального вооружения, чтобы защищаться от российских оккупантов.

Также Великобритания передала Украине первую партию зенитно-ракетных установок Starstreak и провела обучение по их использованию.

Теги:
#Великобритания #Россия #Бронемашины #ВСУ
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