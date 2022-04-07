Фото мальчика у могилы мамы в Буче облетело весь мир: что известно о ребенке и его семье

Ребенок из Бучи, появившийся на страницах многих мировых медиа, сейчас в порядке и вместе со своим папой

Фотография с 6-летним мальчиком Владом у могилы своей мамы в Буче, где российские военные устроили ужасные зверства, облетела весь мир. Как выяснил "Телеграф", кроме него без мамы остались старшие сестра и брат.

Так, снимки братьев – Влада и Вовы – опубликовали фотографы Rodrigo Abd и Narciso Contreras несколько дней назад. В ряде иностранных медиа указывалось, что мама детей погибла в Буче якобы от "стресса и голода", когда город находился под оккупацией рф. Называлось даже ее имя — Ира Танюк, однако, как нам удалось узнать, оно оказалось ошибочным. Причина смерти также может быть иной.

Всколыхнувший сеть снимок. Фото: Instagram/Abdrodrigo

Могилы в Буче приходится делать прямо во дворах. Фото: Instagram/Narcisocontreras108

Ребенок принес к могиле мамы консервы. Фото: Instagram/Narcisocontreras108

Как свидетельствуют данные в местных сообществах в Facebook и информация от жителей Бучи, на самом деле погибшую звали Марина Наумец. Женщина работала няней в частном детском центре. На момент гибели ей было 34 года. Сиротами остались трое детей – 13-летняя София, 10-летний Владимир и 6-летний Владислав. По словам жителей, женщина не справилась со стрессом на фоне военных действий и умерла в укрытии многоквартирного дома, о голоде речь не идет. Возможно, не выдержало сердце.

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Скриншот

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Этой простой бучанской семье пришлось немало натерпеться: сидеть в подвале под обстрелами, а еще и перенести смерть мамы. Хотя еще недавно это была жизнерадостная и беззаботная семья. В соцсетях Марины много снимков с детьми, и на каждом – улыбки, радостные эмоции и объятья.

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Сейчас дети находятся под присмотром. С ними супруг погибшей, папа младшего сына (двое старших детей – от первого брака женщины) Иван. Всем необходимым семье помогают волонтеры и местные жители.

Ранее "Телеграф" сообщал, что геноцид украинцев в Буче всколыхнул мир. На зверства путинских военных отреагировали США, ЕС, Израиль и многие другие страны. При этом продолжают появляться новые свидетельства об оккупации на Киевщине. Так, жительница Бучи рассказала, что российские оккупанты расстреливали мирных граждан просто так. Ее соседа военные рф убили, хотя тот поднял руки вверх, будто сдается. Появляется информация о множестве изнасилованных и сожженных жертв, в том числе детей.