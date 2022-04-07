Резня в Буче: разведка Германии имеет доказательства вины россиян - Spiegel

Зверские издевательства и убийства мирных украинцев могли быть частью стратегии россиян.

Разведка ФРГ считает, что убийства гражданских в Буче и других городов под Киевом могли быть частью "четкой стратегии" по запугиванию мирного населения и подавлению сопротивления. В них могли участвовать российские наемники из ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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По информации издания, служба внешней разведки перехватила радиосообщения российских военных, в которых обсуждалось убийство мирных жителей в Буче.

Из перехваченных переговоров следует, что убийства могли происходить и в других оккупированных российскими войсками населенных пунктах — в частности, в окрестностях Мариуполя.

Перехваченные данные свидетельствует о том, что убийства мирных жителей стали частью обычных действий российских военных, возможно, частью четкой стратегии. Речь идет о распространении страха и ужаса среди гражданского населения и подавлении сопротивления.

Напомним, что 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск. Всему миру стало известно, что российские солдаты на занятых территориях устроили геноцид украинцев.

В Буче улицы города были полностью устланы телами мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.

Ирпень полностью разрушен, на улицах городах были обнаружены трупы местных граждан.

Россия отрицает свою причастность к убийствам мирного населения в Украине. Пропагандисты пытались выдать свидетельства их зверств в Буче за "постановку" украинцев, однако потерпели неудачу.