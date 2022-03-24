Украина обменялась пленными с россией: Верещук сделала важный анонс

По словам Верещук, помимо военных нам удалось вернуть 19 украинских гражданских моряков

В четверг, 24 марта, на 29-й день российского вторжения в Украину, между Украиной и россией состоялся обмен военнопленными в формате "10 на 10".

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

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По словам Верещук, помимо военных нам удалось вернуть 19 украинских гражданских моряков.

"В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих. Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции", — написала Верещук в своем Телеграм.

Как сообщал "Телеграф", первый обмен военнопленными с россией произошел 1-го марта. Оккупантам вернули одного офицера военной полиции в обмен на пятерых украинских бойцов территориальной обороны.