"Месяц несокрушимости": На Львовщине рассказали о вкладе области в противостояние народа Украины российским захватчикам

В течение месяца войны Украины против российских оккупантов Львовская область выполняла роль надежного тыла для наших войск, лишь по официальным данным предоставив убежище более 231 тысячи вынужденных переселенцев.

Детальнее об этом рассказал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, новый дом на Львовщине нашли более 600 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приехавших в область из зоны боевых действий.

Также на Львовщине разместились и 26 новых предприятий, вынужденных переехать из других областей. Кроме них, еще 205 подали заявки на релокацию.

"480 фур и машин из Европы привезли на Львовщину около 50 тысяч тонн гуманитарной помощи", – отметил глава области и добавил, что "гуманитарку" от границы до складов в области возят 425 грузовиков.

Также для нужд украинцев было приготовлено 1,3 миллиона порций еды. Для этого объединились рестораторы, торговые сети, региональные производители продуктов, крупнейший оптовый рынок на западе Украины и огромное количество волонтеров.

Козицкий отметил, что со складов на территории области в Киев, Сумы, Запорожье, Ахтырку, Бучу, Ирпень и другие города и села уже отправили: 9300 паллет продуктов питания, 4325 паллет непродовольственных товаров, 425 паллет товаров для сна, 18000 ящиков медицинских товаров и 2000 мешков одежды.

Он также рассказал, что в области было мобилизовано почти 30 тысяч человек и обустроено 30 официальных блокпостов.

Отдельно Козицкий рассказал и о людях, покинувших Украину через переходы на территории Львовщины. По его данным, это сделали более 1,2 миллиона человек.

"Продолжаем борьбу. Поля для компромиссов нет. Наш народ не сломать, не разбомбить и не уничтожить. Победа будет за нами!" – резюмировал он.

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