"Місяць незламності": На Львівщині розповіли про вклад області в протистояння народу України російським загарбникам

Протягом місяця війни України проти російських окупантів Львівська область виконувала роль надійного тилу для наших військ, лише за офіційними даними надавши прихисток для понад 231 тисячі вимушених переселенців.

Детальніше про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, новий дім на Львівщині знайшли більше ніж 600 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які приїхали до області із зони бойових дій.

Також на Львівщині розмістилися і 26 нових підприємств, що були вимушені переїхати з інших областей. Окрім них, ще 205 подали заявки на релокацію.

"480 фурами та машинами з Європи привезли на Львівщину близько 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги", – зазначив очільник області та додав, що гуманітарку від кордону до складів в області возять 425 вантажівок.

Також для потреб українців було приготовлено 1,3 мільйона порцій їжі. Для цього зуртувалися ресторатори, торговельні мережі, регіональні виробники продуктів, найбільший гуртовий ринок на заході України та величезна кількість волонтерів.

Козицький зазначив, що зі складів на території області у Київ, Суми, Запоріжжя, Охтирку, Бучу, Ірпінь та інші міста й села уже відправили: 9300 палет продуктів харчування, 4325 палет непродовольчих товарів, 425 палет товарів для сну, 18000 ящиків медичних товарів та 2000 мішків одягу.

Він також розповів, що в області було мобілізовано майже 30 тисяч людей та облаштовано 30 офіційних блокпостів.

Окремо Козицький розповів і про людей, які покинули Україну через переходи на території Львівщини. За його даними, це зробили понад 1,2 мільйона осіб.

"Продовжуємо боротьбу. Поля для компромісів немає. Наш народ не зламати, не розбомбити і не знищити. Перемога буде за нами!", – резюмував він.

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