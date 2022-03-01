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На войне с Россией произошел первый обмен: видео попало в сеть

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На войне с Россией произошел первый обмен: видео попало в сеть Новость обновлена 01 марта 2022, 16:27

В Сумской области произошел первый с начала российского вторжения в Украину обмен пленными. Оккупантам вернули одного офицера военной полиции в обмен на пятерых украинских военных.

Об этом во вторник, 1 марта, сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Из плена оккупантов освободили пятерых бойцов территориальной обороны:

  • Квитченко Дмитрия Олеговича, 1985 года, г. Тростянец.
  • Позняка Валерия Семеновича, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.
  • Мокренко Игоря Владимировича, 1969 года.
  • Фролкова Андрея Вячеславовича, 1964 года, Сумы.
  • Солонара Олега Викторовича, 1974 года, Сумы.

Новость дополняется…

Теги:
#Украина #Россия #Сумская область #Война #Обмен пленными
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