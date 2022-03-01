На войне с Россией произошел первый обмен: видео попало в сеть

В Сумской области произошел первый с начала российского вторжения в Украину обмен пленными. Оккупантам вернули одного офицера военной полиции в обмен на пятерых украинских военных.

Об этом во вторник, 1 марта, сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Из плена оккупантов освободили пятерых бойцов территориальной обороны:

Квитченко Дмитрия Олеговича, 1985 года, г. Тростянец.

Позняка Валерия Семеновича, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.

Мокренко Игоря Владимировича, 1969 года.

Фролкова Андрея Вячеславовича, 1964 года, Сумы.

Солонара Олега Викторовича, 1974 года, Сумы.

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