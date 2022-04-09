Орбан готов платить путину за газ рублями: в ЕС нашли чем ответить

В ЕС говорят, что Венгрия придерживается санкционного режима

Если какая-то страна Европы начнет рассчитываться за российский газ рублями, как того хочет кровавый диктатор владимир путин, то это будет расценено как нарушение санкционного режима ЕС.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает CNN.

В частности она обратила внимание на заявления премьера Венгрии Виктора Орбана, который выразил готовность проводить оплату в рублях, если россия того потребует.

"Мы сделали анализ указа путина, и юридическое дело очень четкое. То, что предлагает путин — перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ, — это нарушение санкций", — сказала фон дер Ляйен.

При этом она подчеркнула, что Венгрия сейчас придерживается санкционного режима, а ЕС проводит с ней переговоры по этому поводу.

Также глава ЕК отметила, что в настоящее время Евросоюз сплочен, как никогда ранее не был до этого и она уверена, что сейчас ни одна страна-член не захочет стать первой, кто это единство нарушит.

Как сообщалось ранее, 3 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, по итогам которых победу одержала партия действующего премьера Виктора Орбана.

Стоит отметить, что после выборов МИД страны вызвал украинского посла. Причиной являются якобы оскорбительные заявления украинских властей по поводу позиции Будапешта в войне россии и Украины.