Зеленский сказал, готова ли еще Украина договариваться с россией

Украина готова бороться с оккупантами и параллельно искать другие дипломатические пути для разрешения конфликта

Несмотря на то, что россия продолжает накапливать войска и боевую технику в восточной и южной частях государства, Украина все же открыта к диалогу с захватчиком.

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Соответствующую информацию президент Украины Владимир Зеленский сообщил в субботу, 9 апреля.

По его словам, российская федерация продолжает накопление военной техники и личного состава армии с тем, чтобы в дальнейшем захватить еще одну часть украинского государства и призвал украинцев готовиться к "сложной баталии".

"Идет накопление войск на востоке и юге. Большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий. Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу победу. Мы готовы и бороться и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что. Скажу откровенно: пока мы говорим и о параллельном диалоге", — говорится в тексте заявления главы государства.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на то, что российская федерация не смогла захватить украинскую столицу — город Киев, она решила сосредоточить свои силы на других направлениях.