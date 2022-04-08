Оккупанты ударили ракетами по Одесчине: украинцы готовят им мощный ответ

Прошлой ночью на Одесчине могли слышать взрывы

В ночь на пятницу, 8 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, — украинцы в ответ пообещали сбить всех их военные самолеты по дороге на Приднестровье.

Об этом в своем утреннем обращении рассказал руководитель областной военной администрации Сергей Братчук.

Отмечается, что шумиха вокруг взрывов и обстрелов поднялась около 23:00 7 апреля, — понятное дело, сразу об этом сильно распространяться не стали, как и публиковать фото и видео в социальных сетях.

Честно о войне читайте в нашем Телеграме

Однако оперативное командование "Юг" сразу подтвердило для местного издания "Думская", что произошел ракетный обстрел.

Утром Братчук тоже подтвердил, что ракетный обстрел на территории области таки был, сейчас информация уточняется, после чего будет сообщена официально.

"Вы переживали про вражеские самолеты, летящие на временно оккупированную территорию Молдовы, в Тирасполь. Они что-то там бегают, имитируют, вбрасывают информацию. Но есть позитивная информация от наших Вооруженных сил. Каждая падлюка, которая попробует пролететь мимо нас на аэродром в Тирасполь — будет сразу сбита", — пообещал он.

Что сейчас происходит в Одессе?

Российские военные заинтересованы в нападении на Одессу, поскольку через нее можно связать временно оккупированные территории Украины с Приднестровьем, однако с начала войны так и не добились заметных успехов и застряли на этапе попыток продвижения под Николаевом.

Карта боевых действий Одесса 08.04.2022

Как сообщал "Телеграф", ранее оккупанты нанесли удар по нефтебазе под Днепром.